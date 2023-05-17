Пушкинский заповедник предлагает псковичам придумать «Сказку о царевне Лебеди»

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает жителям Псковской области сочинить «Сказку о прекрасной царевне Лебеди». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Организаторы конкурса рассказали, что сказка в начале 20-х годов XIX века была задумана Пушкиным как чтение не столько для детей, сколько для взрослых. Литературное произведение учит, невзирая на суровые испытания, сохранять добро и милосердие.

«Ещё один урок, который преподаёт нам эта сказка, — осознание значимости семейных ценностей, главных ценностей в жизни человека. Царице сказали, что её муж приказал избавиться от неё с сыном. Однако она не верит в его предательство и воспитывает своего ребенка в любви и уважении к отцу. Главная награда героев — не богатство, а счастье быть вместе… Князь Гвидон нашёл любимую, его родители снова вместе, семья вместе — это и есть настоящее счастье», — рассказали организаторы.

В свою сказку по мотивам пушкинского произведения псковичи могут добавить множество деталей. Свои творения можно представить в стихах или и в прозе с использованием художественных приёмов, характерных для народных и авторских, литературных сказок.

Конкурс будет проводиться до конца ноября текущего года. Более подробную информацию о литературном состязание можно получить на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Конкурсы-2023».