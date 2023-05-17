72-летнюю островичку госпитализировали при пожаре в жилом доме

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября в Острове 16 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении МЧС по региону.

В квартире № 1 огонь повредил мебель на кухне и в комнате. Жилое помещение оказалось закопчено по всей площади, кроме того выгорела изнутри веранда.

В результате пожара также сгорела хозяйственная постройка. Предварительно, причиной пожара стало неосторожного обращения с огнём. Из пожара были спасены мужчина и женщина пожилого возраста после осмотра медиков 72-летнюю пенсионерку госпитализировали в медучреждение.