В Середке соседи спасли из пожара многодетную маму с детьми

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Многодетная семья Андрея и Зинаиды до недавнего времени жила в частном доме в Середке. Вечером 27 апреля в доме произошёл пожар. На тот момент, кроме Зинаиды и маленьких детей (двухмесячной и двухлетней девочек), внутри старенького здания никого не было.

Женщина услышала характерный треск, а когда пошла посмотреть, что случилось, то выйти из дома уже не было возможности. «Жена открыла дверь, а вся прихожая охвачена пламенем», – спустя время рассказал Андрей. Попытки женщины разбить окно не увенчались успехом. А спустя время Зинаида сама потеряла сознания от едкого дыма.

Не случиться большей беде помогли соседи. На помощь тут же подоспел сосед Александр Осипов и начал бить окна, чтобы достать заблокированных в доме людей. Впоследствие, ему сделают операцию, чтобы достать из живота кусок стекла, который он не заметил при спасении соседей.

Спустя время на помощь Александру бросились и другие жители ближайших домов: Дмитрий Воронцов, Сергей Кузьмин, Алексей Бычков и Александр Смирнов. По словам местных жителей, как только Зинаиду вытащили через окно, пламя полностью объяло дом. Очевидцы говорят, что до приезда пожарных все уже были спасены, вся операция заняла всего 9 минут.

Жители Середки уверены, что мужчины совершили большой героический поступок. «Их можно назвать героями. Они рисковали жизнью! После того, как вытащили из дома маму и детей, дом полностью полыхнул буквально в ту же минуту. В семье все живы! Все жители Середки очень надеются, что о героях узнают и их отметят», — рассказала местная жительница Елена Дмитриева.

Подробнее об удивительной истории спасении и соседкой сплоченности, читайте в материале «АиФ-Псков».