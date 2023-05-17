Двоих преступников осудили в Псковской области за похищение человека в целью выкупа

.

Псковский областной суд вынес приговор в отношении двоих преступников, которые насильно удерживали человека с целью получения от родственников выкупа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Дело заведено в отношении 49-летнего жителя Московской области Элшана Керимова и 24-летнего жителя Ульяновска Меджида Сулейманова. Их признали виновными по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В мае 2021 года преступники совершили похищение предпринимателя с целью получения у родственников выкупа в размере 2 миллионов долларов США.

Подсудимые в составе членов организованной группы применили физическую силу и похитили предпринимателя из кабины автомобиля, а затем увезли потерпевшего в Ленинградскую область.

В течение месяца бизнесмена незаконно удерживали в арендованных домах, меняя их в целях конспирации. Предпринимателя содержали в изолированных помещениях в наручниках. Регулярно ему наносили удары по телу, голове и конечностям, в частности для этого использовали светошумовой пистолет, металлическую спортивную биту и другие предметы.

Кроме того, высокотемпературным воздействием неустановленного предмета мужчине нанесли ожог на теле. При этом преступники записывали аудиосообщения родственникам предпринимателя с требованием выкупа.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей бизнесмена наши и освободили, а двое участников группы задержали.В результате Керимову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, Сулейманову – 7 лет лишения свободы. Подсудимые отправятся отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

Другие участники преступной группы находятся в международном розыске.