Псковичам рассказали, какую погоду стоит ждать летом

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Какая погода установится на территории Псковской области ближайшим летом, рассказали псковичам. Об этом сообщает ПАИ.

Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, стоит ли ждать аномального тепла в летние месяцы. «Мы предполагаем, что летом будут и жаркие периоды, у нас [в Псковской области. – Прим. ред.] уже два лета подряд бывают промежутки от трёх до семи дней, когда температура достигает 30 градусов и более», — объяснила Тала Нещадимова.

Метеоролог отметила, что, по предварительной информации Росгидрометцентра, летние месяцы пройдут с превышением температуры в среднем на 1,5 - 2 градуса.

«Это говорит о том, что жаркие периоды точно будут. Но, как подсказывает опыт, у нас было два подряд жарких лета – это 2021 и 2022 год, пока за период инструментальных наблюдений ещё не было такого, чтобы было три жарких лета подряд», — уточнила Тала Нещадимова и рассказала, что в процессе наблюдений станет ясно, будет ли лето жарким или же умеренно тёплым.

Специалист подчеркнула, что всплески жары в апреле и в мае, могут привести к небольшим кратковременные похолоданиям в июне и июле.

«По предварительному прогнозу июнь должен быть в пределах нормы, на один-два градуса выше нормы, но это не исключает, как и более тёплые периоды, так и более холодные. Но хочу отметить, что лето всё-таки должно быть!» - подытожила специалист.