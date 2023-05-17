Троицкий мост в Пскове планируют открыть для движения 19 мая

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

На Троицком мосту в Пскове укладывают финишный слой асфальта. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Стоит задача сделать это сегодня. Потом нанесут разметку», — уточнил Борис Елкин и добавил, что уже к пятнице планируется открыть движение на мосту.

Напомним, в течение недели рабочие должны были отфрезеровать временное покрытие моста, положить верхний слой асфальта, обустроить тротуары, нанести разметку и выставить люки по нужным меткам.

Помимо этого, глава Пскова сообщил, что в ближайшую субботу, 20 мая, будет закрыта на ремонт вторая половина Ольгинского моста.