Предприятие «Экокабель» исключили из резидентов ОЭЗ «Моглино»

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Суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Арбитражном суде.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в Арбитражный суд региона с иском к ООО «Экокабель» о расторжении соглашения и взыскания 5 миллионов рублей штрафа ха нарушение резидентом условий соглашения.

Предприятия обязалось осуществить инвестиции в размере не менее 175 миллионов рублей, построить объект в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные бизнес-планом и проектной документацией. Соглашение было действительно до 2061 года.

Однако, в ходе проверки, выяснилось, что резидент не начал строительство и никаких инвестиций не внёс. По решению суда соглашение было расторгнуто, а также установлен штраф 5 миллионов рублей. Решение по делу пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.