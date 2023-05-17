Синоптики сказали, когда вернется тепло в Псковскую область

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Когда в Псковскую область вернётся тепло и как долго продержится в регионе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском Гидрометцентре.

«Прошел холодный фронт с волнами, связанный с циклоном на севере скандинавии, поэтому наблюдается адвекция холода и она будет продолжаться до 20 числа. Дневные температуры будут +15...+20 градусов, ночные - от +1 до +6 градуса», – объясняют специалисты.

По данным синоптиков, с 20 по 25 ожидается повышение температуры. Температура воздуха будет держаться в пределах от 20 до 25 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет +3...+8 градусов. Однако тепло в регион вернется не надолго.

«Эта погода сохранится до 25 мая. Комфортная, теплая и без осадков. Затем 26 мая пройдет очередной фронтальный раздел и там опять понижение дневной температуры до +15...+20 градусов. И ночной температуры до +1...+6 градусов. При этом 25 и 26 мая возможны осадки. Отдельные грозовые дожди могут быть и 30 мая», – заключилив Гидрометцентре.