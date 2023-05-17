Гастрономический фестиваль «Ряпушка идет» планируют отметить летом в Гдове

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Масштабный гастрономический фестиваль «Ряпушка идёт» проведут в Гдовском районе в рамках празднования Дня рыбака летом. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы перенимаем опыт подобных фестивалей у других регионов», – рассказал Алексей Васильев. По его словам, праздник в Гдове отмечают каждый год, в этом году его решили отметить с размахом.

«У нас есть энтузиасты, также активно подключается бизнес-сообщество к этому. Очень хотим, чтобы и первый блин оказался не комом», – поделился глава района.

Кроме того, Гдов ждёт ещё одно крупное мероприятие. Летом здесь пройдёт фестиваль «Наше море» с 4 по 6 августа. В рамках мероприятия планируется побить рекорд из Книги рекордов Гиннесса по приготовлению самого большого количества ухи: свыше четырёх тонн.

«Мы активно готовимся к этому мероприятию! Уже чан нашли, и представитель Книги рекордов Гиннесса должен приехать. Наши рыбодобывающие предприятия, надеюсь, тоже активно подключатся. Накормим всех!» – подытожил Алексей Васильев.