В пойме реки в Гдове может появиться канатная дорога в рамках благоустройства территории

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В территории поймы реки Гдовки планируют оборудовать концертную и спортивную зоны и канатную дорогу. Об этом глава муниципалитета Алексей Васильев сообщил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По его словам, проектная документация подготавливается при поддержке правительства региона. Территорией для создания новых площадок станет пойма реки. «Это со стороны крепости, очень большая территория», – подчеркнул Алексей Васильев.

В дальнейшем новые зоны будут использовать для проведения массовых мероприятий и фестивалей. Планируется, что новы зоны будут использоваться в различные времена года.

Глава Гдовского района отметил, что в заявку о благоустройстве территории в пойме реки Гдовки собираются включить трассы для зимнего плавания, концертную площадку, вело- и пешеходные дорожки. Кроме того, планируется оборудовать зоны для занятий спортом и скейтбордингом. В пойме реки может появится и канатная дорога через Гдовку.

«Понятно, что сейчас это проект, он дорабатывается, готовится заявка, поэтому изменения определенные могут быть внесены», – отметил Алексей Васильев.