Более 200 школьников Псковской области примут участие в акции «Губернаторский дневник»

.

У школьников Псковской области осталось ровно пять дней для того, чтобы стать участником акции «Губернаторский дневник». С 1 мая в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило 220 заявок на участие в проекте.

Из Пскова в юбилейном 10-м сезоне проекта вызвались участвовать 79 школьников, из Псковского района - 37, Великих Лук - 25, Островского района - 16, Печорского района - 11, Порховского района - 9, Опочецкого района - 9, Пыталовского района - 4, Себежского района - 4, Пустошкинского района - 3, Великолукского района - 2, Дновского района - 2, Красногородского района - 2, Куньинского района - 2, Новосокольнического района - 2, Усвятского района - 2, Гдовского района - 1, Локнянского района - 1, Плюсского района - 1.

Напомним, прием бланков с оценками для участия в акции «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области с 1 по 22 мая включительно. В последний день отослать свою заявку можно до 23:59.