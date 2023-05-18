В Куньинском районе поисковики установили имя героя по медальону

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Поисковики из отряда «Велес» провели работу в Куньинском районе на месте боёв 186-й стрелковой дивизии в 1941 году. Об этом сообщили в группе поискового объединения в соцсети «ВКонтакте».

В ходе работ специалисты обнаружили воронку, на дне которой нашли останки 2-х бойцов РККА. «Было обнаружено 2 медальона. Один из медальонов к большому огорчения был полностью разбит. Но второй был полностью цел. И нам удалось полностью прочесть и установить имя героя», — рассказали поисковики.

Обладателем медальона оказался Галимщин Талип, родившийся в 1911 году в Башкирской АССР, в Байкибашевском районе, в деревне Тайкаш. По данным поискового объединения Псковской области, родственников героя уже удалось найти.