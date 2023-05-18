Псковичей попросили пока не пускать детей на игровую площадку в Детском парке

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин призвал псковичей воздержаться от похода на недоделанную площадку в Детском парке. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Монтажные работы еще не завершены! Во-первых, это небезопасно! Во-вторых, помимо сборки самих конструкций необходимо забетонировать основания, чтобы элементы были прочно закреплены и прослужили долго!» — акцентировал внимание глава города.

Он заверил, что потерпеть осталось недолго и скоро все будет готово. Напомним, игровой комплекс в Детском парке, который давно ждали псковичи, будет состоять из множества разноплановых элементов для детского отдыха.