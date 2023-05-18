Порховский район в конце мая проведёт «Культурные выходные»

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«Культурные выходные» состоятся в Порховском районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили пресс-служба правительства региона.

Жители муниципалитета станут участниками цикла творческих, познавательных и культурных мероприятий. Некоторые из них пройдут уже 19 мая. В частности, в Порховской библиотеке посетителей ждёт интерактивный познавательно-развлекательный квест по славянской мифологии «По ту сторону реки».

Ключевые же мероприятия «Культурных выходных» в Порховском районе запланированы на 26-29 мая. Жители гости района смогут посетить тематические выставки, спектакли Псковского театра кукол, мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова и интерактивные программы «Оружие Победы», «Псковские сказки».

Помимо этого, для порховчан подготовлена и большая концертная программа. В муниципалитет приедет Губернаторский симфонический оркестр области, ансамбль русской музыки «Псков» и студенты Псковского областного колледжа искусств им Н. А. Римского-Корсакова.