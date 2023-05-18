В Пскове определили лауреатов премии правительства в области культуры

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Определены лауреаты премии правительства Псковской области в области культуры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по культуре региона.

Награды присваивают за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в текущем году.

В 2023 году их посудили:

— Марии Ивановой – за библиотечный портал «Кабинет Валентина Яковлевича Курбатова»;

— Марии Лисенковой, Ларисе Малковой, Ивану Лопаеву – за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»;

— Ирине Панченко – за литературно-художественное издание – красочный календарь «Псков» (выпуски 2012-2022);

— Ирине Лукиной – за программу «Защитники земли русской. Его звали Матвей Кузьмин»;

— Борису Поткину, Марии Воробьевой – за спектакль «Букашка Мари»;

— Андрею Евстафьеву – за музыкальное произведение «Я из Пскова»;

— Олегу Цветкову – за серию цветных линогравюр, посвященных архитектурно-ландшафтному комплексу усадьбы Волышово (Порховский район Псковской области), «Волышово – жемчужина земли Псковской».