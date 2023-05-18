18 мая в Псковской области прогнозируют кратковременные дожди

.

Сегодня, 18 мая, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами пройдут кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя дневная температура составит +14...+19 градусов, ночью — всего до +2...+7 выше нуля.

Псковичей днем также ожидает кратковременный дождь. Температура днем будет колебаться от +17 до +19 градусов, ночью по прогнозам синоптиков всего до +3...+5 градусов. В Великих Луках днем пройдёт кратковременный дождь, дневная температура не будет превышать отметки в +18 градусов, ночью также прохладно, всего до +5...+7 выше нуля.