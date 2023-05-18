Опасный птичий грипп обнаружили в соседних с Псковом областях

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Высокопатогенный грипп птиц выявлен в соседних Смоленской, Тверской и Новгородской областях. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

По его словам, инфекция отличается высокой заразностью. Иногда болезнь может протекать бессимптомно, однако чаще всего она вызывает гибель до 100% поголовья. Кроме того, некоторые из штаммов гриппа опасны и для человека.

«Переносчиками являются дикие птицы, в основном, водоплавающие. Из домашних птиц заражению больше всего подвергнуты куры и индюки», — объяснил глав региона.

Михаил Ведерников настоятельно рекомендовал псковичам принять меры предосторожности. «В первую очередь, исключить возможный контакт домашних птиц с дикими, в том числе, с голубями, воронами, воробьями», — подчеркнул глава региона.

При проявлениях клинических признаков у птицы (общее угнетение, отеки, кровоизлияния и поражения кожи, затрудненное дыхание, посинение гребешка и бородки, снижение яйценоскости), гражданам необходимо обращаться к специалистам районной станции по борьбе с болезнями животных.

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