Псковичей предупредили о большом количестве лосят в лесах

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Специалисты отметили, что уже начали получать обращения от жителей региона о замеченных в лесу новорожденных лосятах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили сотрудники Полистовского заповедника.

«Призываем всех проявить бдительность и ответственность, очень важно знать, что делать, если вы обнаружили лосенка!» — подчеркнули в заповеднике.

Отметим, что уже с середины весны до начала лета в лесах начинают рождаться лосята. «Главное, что нужно лосихе - тишина и покой. Поэтому постарайтесь воздержаться в это время года от посещения леса, особенно с собаками», — предупредили специалисты.

А при обнаружении лосенка, важно не трогать малыша. «Спокойно покиньте место, где вы нашли животное. Скорее всего лосиха где-то рядом, кормится или ушла, услышав людей. Она скоро вернется», — заверили в заповеднике.