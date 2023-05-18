Фестиваль автомототуризма «Русские дороги» ждет гостей 3 и 4 июня в Изборске

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Единственный путешествующий в России фестиваль автомототуризма «Русские дороги» пройдет для его участников с 1 по 8 в Изборске. Для гостей фестиваль будет открыт 3 и 4 июня.

Именно в эти числа на фестивале проводится традиционная живая выставка «Жизнь на колёсах».

«Выставка дает уникальную возможность прикоснуться в огромному миру автомотопутешествий! Не просто прикоснуться, а погрузится в теплую атмосферу, пропитанную любовью к автомотопутешествиям. Потому что выставка, это весь фестиваль, а не какая-то определенная его площадка», - рассказал организатор фестиваля Александр Серебряков.

По словам организаторов, гости смогут познакомиться с разными видами автотуризма, пообщаться в живую с их владельцами, послушать выступления бывалых авто путешественников, увидеть новинки от производителей как средств для автомотопутешествий, так и инвентаря для них, а также приобрести товары с традиционной фестивальной скидкой.

Гостей фестиваля ждут конкурсы с ценными призами от производителей товаров для путешествий и организаторов. Для детей будут организованы конкурсы с призами и разные мастер-классы. Также для посетителей состоится дегустация туристической еды и чаепитие из фестивального Царь-самовара.

«Приезжайте и прикоснитесь к удивительному и большому миру автомотопутешествий и возможно вы тоже захотите стать частью нашей большой и дружной семьи автомотопутешественников», - отмечают организаторы.

3 июня с 10-00 до 19-00

4 июня с 10-00 до 17-00

Посещение фестиваля платное. Цена билета 500 рублей. Билет действует оба дня. Детям до 14 лет вход бесплатный.

Ваша машина остается на гостевой парковке. Плата за это невзимается.