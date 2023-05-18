Полиция установила личности виновных в погроме общественных туалетов в псковском парке

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Сотрудники правоохранительных органов нашли виновных в погроме общественный туалетов в парке Строителей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В отношении лиц, совершивших преступление возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» по факту повреждения общественных туалетов.

Следствие установило, что вечером неизвестные лица выломали дверь в туалеты, разбили окна, разворотили стены уборных кабинок и разрисовали их маркерами.

Сотрудники уголовного розыска и ПДН оперативно обнаружили злоумышленников. Ими оказались 5 несовершеннолетних жителей Пскова в возрасте 15-16 лет. Подростки являются учащимися школы 22 и 1 вечерней школы города. В частности, среди малолетних преступников оказались и девочки. Сотрудники полиции отметили, что свои противоправные действия дети снимали на камеру, в видео слышны призывы ломать двери туалета.

Мотивом к совершению преступлений по версии детей было хулиганство. На данный момент все обстоятельства случившегося выясняются.