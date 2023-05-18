Псковский губернатор встретился с героем-второклассником из Плюссы

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с второклассником Игорем Беловым из Плюссы, который спас маленькую девочку из воды. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в конце апреля Игорь Белов вытащил из воды тонущую пятилетнюю девочку. Малышка упала в пруд, а Игорь, не раздумывая кинулся спасать ребенка.

Михаил Ведерников поблагодарил героя за поступок и за проявленную смелость, вручил благодарственное письмо правительства и часы.

«Ты — молодец! Совершил настоящий мужской поступок, поэтому и часы дарю тебе мужские. Такие часы есть и у военных на специальной военной операции. Знаю, что в школе тебя тоже очень хвалят», — отметил Михаил Ведерников. Кроме того, глава региона вручил юному герою и спасеннной девочке комплект книг с Псковскими сказками.

Губернатор также поблагодарил маму Игоря Белова за правильное воспитание сына. «Я узнала о его поступке только вечером, сначала сын постеснялся и не рассказал. Я долго приходила в себя, переживала, что могла случиться трагедия на улице. Девочка маленькая. У нас его все хвалят. В посёлке Игорь стал знаменитостью. Я очень горжусь сыном», — подытожила мама.

«Мы тоже все гордимся тобой. Так держать!» — похвалил Игоря Михаил Ведерников и пожелал ему дальнейших успехов.