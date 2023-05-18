В Острове начался монтаж игрового комплекса в Детском парке

Фото из Telegram-канала главы Островского район Дмитрия Быстрова

Монтаж игрового комплекса с травмобезопасным искусственным покрытием начался в Детском парке Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ранее была проведена подготовка площадки для паркура. Мы продолжаем благоустраивать этот объект, тем самым будет завершён второй этап реализации проекта в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"», – поделился муниципалитета.

Закончить работы планируется в июле 2023 года, специалисты будут совершать контрольные выезды на объект ежедневно. Игровой комплекс будет рассчитан на детей в возрасте от двух до 12 лет.

Кроме того, Дмитрий Быстров напомнил, что в 2022 году на объекте была проведена большая часть работ. В частности специалисты размечали планировку участка, проводили мероприятия по отведению дренажных вод по периметру территории парковой зоны. Также были установлены опоры уличного освещения, произведено мощение центральной дорожки и подготовка площадки под установку детского игрового комплекса.

Отметим, что Детский парк в Острове является одним из победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы ФКГС.