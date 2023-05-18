Псковский губернатор поздравил музейных работников с праздником

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников музеев региона с профессиональным праздником. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что в Псковской области работает свыше 60 федеральных, государственных, муниципальных, ведомственных музеев, отделов краеведения и выставочных площадок. «Следить и держать в безупречном порядке такое большое хозяйство – очень непростой, но вместе с тем очень нужный, интересный и увлекательный труд», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, важность сохранения музеями богатого культурного наследия. Отметим, что в псковских музеях создаются интересные проекты, проводятся творческие встречи, мастер-классы, экскурсии и даже концерты. Благодаря опытным работникам музейной сферы простые экспонаты рассказывают людям удивительные истории из прошлого.

«Благодарю вас за неизменную верность и преданность избранному делу. Желаю сохранить этот огонь творчества, исследования, любопытства в ваших сердцах. Чтобы коллекции музеев всегда пополнялись, а внимательных и чутких посетителей приходило все больше! Счастья вам, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» – пожелал губернатор.