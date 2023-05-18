Экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» проведут 19 мая

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Псковичей приглашают на экскурсию «Истории Пскова под звёздным небом» 19 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Экскурсия начнётся в 23:00. Участникам предложат пройти по самой древней части Пскова от Поганкиных палат до Кремля. Сотрудники музея расскажут, как знакомые всем места назывались сотни лет назад и с именами каких известных личностей они связаны.

Кроме того, псковичи полюбуются «юнесковскими» 500-летними храмами, вспомнят их названия и обязательно сделают остановку у Троицкого собора.