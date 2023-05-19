Маршрут поезда Петрозаводск - Санкт Петербург будет продлён до Пскова

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Ночной поезд из Петрозаводска в Санкт-Петербург теперь будет идти до Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Отправится первый состав уже 26 мая, затем он будет ходить 2, 9, 10 июня. С 16 июня по 2 сентября поезд будет курсировать по пятницам. Время отправления из Карелии – 22:40, прибытие в Псков – в 11:31 следующего дня. Обратно из Пскова поезд будет выезжать 28 мая, 4, 10 и 12 июня, а с 18 июня по 4 сентября он будет ходить каждое воскресенье в 16:40. При этом прибывать в Петрозаводск состав будем в 6:50 на следующий день.

«Путешествие в Псковскую область – отличная возможность отдохнуть от городской суеты и приобщиться к великой истории, ведь именно здесь выросла княгиня Ольга, был разбит Тевтонский орден, а Пётр I строил бастионы во время Северной войны»,— отметили в правительстве Карелии.

Купить билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».