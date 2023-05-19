Псковские спецслужбы провели тренировку на случай террористической угрозы

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Тренировка, направленная на устранение террористической угрозы была организована оперативным штабом Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УФСБ России.

Участниками тренировочных действий стали силы и средства региональных управлений МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны.

В ходе тренировочных мероприятий была проверена их готовность и отработаны практические действия по оцеплению и блокированию объектов в городе. По выдуманной истории, трое вооруженных граждан под видом работников аэропорта попали в зону транспортной безопасности для совершения диверсионно-террористических актов.

«При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. Благодаря чётким и слаженным действиям силовых структур террористический акт был пресечён», – заявили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Опыт, полученный в ходе тренировки, будет учтен при дальнейшей подготовке оперативных групп, привлекаемых к борьбе с терроризмом на территории региона.