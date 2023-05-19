«Многие захотели принять участие»: отличница из Острова рассказала, как изменилась ее жизнь после победы в акции «Губернаторский дневник»

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Победители акции «Губернаторский дневник» в Псковской области продолжают рассказывать о том, как победа в конкурсе и встреча с губернатором поменяла их жизнь. Отличница из Острова Алиса Дульлиер пересмотрела свое отношение к учебе и наметила интересные цели на будущее.

Прошел ровно год со встречи отличников региона с Михаилом Ведерниковым. Но до сих пор встреча с Михаилом Ведерниковым – одно из самых незабываемых событий в жизни Алисы, признается девочка.

«После чаепития у Губернатора я рассказала своим одноклассникам о разговоре во время чаепития , и многие захотели принять участие в этой акции в этом году», – рассказывает победительница.

Жизнь идёт полным ходом, подходит к концу учебный год, но уже пора задуматься о будущем. На этот счет у Алисы четкие цели.

«Я пересмотрела свое отношение к учёбе, стала усерднее готовиться к занятиям, стала больше читать. Продолжаю заниматься в кружке по рисованию в Доме детского творчества, а так де в студии танца "Diamond". Недавно наш коллектив принимал участие с конкурсе "лучшие танцоры года 2023" и получил гран-при за танец. В сентябре хочу поступить в музыкальную школу, но пока ещё не выбрала музыкальный инструмент», – делится успехами отличница.

Большой репортаж со встречи Михаила Ведерникова с 10 лучшими отличниками Псковской области в 2022 году мы публиковали тут. А для того, чтобы стать победителем акции в 2023 году, у отличников осталось лишь три дня. Бланк для оценок и электронную форму заявки можно найти по этой ссылке.