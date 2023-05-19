Аллея общественников появится в Пскове 21 мая

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Посадить аллею общественников псковичам предлагает Молодёжный центр Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Посадка деревьев начнётся 21 мая в 13:00 по адресу: улица Максима Горького, 15 (полянка напротив Молодёжного центра).

Будет высажено шесть молодых деревьев, они будут способствовать возмещению урона природе Пскова во время проведения X форума «Содействие».

Организаторы призывают желающих взять с собой удобную одежду и подключиться к мероприятию. «Всех трудящихся ждёт домашняя атмосфера и вкусный чай с пирогами», — заверили в Молодёжном центре.

Мероприятие проходит при содействии ПООО «Чудской проект», платформы питания «Миша», проекта «Зеленая область» и Управления городского хозяйства Администрации Пскова.