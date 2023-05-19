За разгром туалета в парке Пскова родители малолетних вандалов возместят свыше 500 тысяч рублей

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Возместить ущерб городу придётся родителям малолетних вандалов, которые разгромили туалеты в парке Строителей в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников полиции за оперативность и настойчивость в этом деле. Спасибо оперуполномоченным, инспекторам и дознавателю за высокий профессионализм!» — выразил благодарность глава региона.

Напомним, туалет в Парке Строителей разрушили 8 подростков, учащиеся 8-х и 9-х классов. Половина из участников противоправных действий являются учениками вечерних школ. «Особенно неприятно, что активное участие в этом процессе принимали две девушки (они и снимали видео в посте)», — акцентировал внимание Михаил Ведерников.

Данный инцидент рассматривается по статье 167 Уголовного Кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». «Впереди у вандалов много трудностей и неприятностей, связанных с потенциальной уголовкой, а родители пусть готовятся к возмещению ущерба городу (сумма составит свыше 500 тысяч рублей), — подчеркнул глава региона. — За поступки нужно отвечать».