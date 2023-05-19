До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 мая

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Сегодня, 19 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +16...+21 выше нуля. Ночью ожидаются похолодание до 0...+5 градусов, местами возможны заморозки до -1 ниже нуля.

В Пскове днем потеплеет до +17...+19 градусов, ночью буде всего до +1...+3 выше нуля. Великолучан днем ожидает тепло до +17...+19 градусов, ночью ожидается всего до +2...+4 градусов.