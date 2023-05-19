Расширение производства псковского гончарного завода поддержал Борис Елкин

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Завод «Псковский Гончар» посетил глава города Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Псковское предприятие является одним из немногих в России, где сохранились народные художественные промыслы. «Сегодня посетил это уникальное производство, пообщался с директором Константином Хлебниковым и коллективом», — поделился глава Пскова.

Борис Елкин отметил, что большую часть работы по керамике мастера выполняют вручную. И лишь некоторые детали выполняют станки, которые созданы еще во времена СССР. «Конечно, многие из них модернизированы. Но в целом традиции Псковского (Луковского) гончарного промысла, которым более 300 лет, здесь до сих пор сохранены», — подчеркнул глава Пскова. В качестве примера Борис Елкин привел применение ангобной росписи, известной еще в XVII веке.

Отметим, что «Псковский Гончар» выпускает около сотни изделий: керамическую посуду и сувениры. «Совсем скоро на заводе запустят еще одну печь для обжига, расширят склады и будут наращивать объемы производства», —пояснил Борис Елкин и пожалел предприятию успехов в развитии.