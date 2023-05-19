В Пскове простились с четырьмя участниками спецоперации

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В Пскове прошло прощание с героями, погибшими при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Прощание прошло с героями:

— Сержантом

Валерием Степьюком;

— Гвардии ефрейтором

Александром Михновым;

— Ефрейтором

Василием Лашиным;

— Рядовым

Вячеславом Ивановым.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заверил губернатор.