В Пскове простились с четырьмя участниками спецоперации

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В Пскове прошло прощание с героями, погибшими при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Прощание прошло с героями:
— Сержантом
Валерием Степьюком;
— Гвардии ефрейтором
Александром Михновым;
— Ефрейтором
Василием Лашиным;
— Рядовым
Вячеславом Ивановым.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заверил губернатор.