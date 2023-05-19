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НовостиОбщество19 мая 2023 8:12

Поиски 24-летней девушки ведутся в Островском районе

Источник:kp.ru
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Поиски 24-летней Арины Зеленковой ведутся в деревне Боросково Островского района. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области.

Молодая девушка 18 мая вышла из дома и последовала в неизвестном направлении. С тех пор о её местоположение ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы до плеч и карие глаза. Пропавшая девушка была одета в белую куртку, черные штаны и черные галоши. Из особых примет: сутулость.

Всех, кому известно о местонахождении Арины Зеленковой, просят позвонить по номеру: 8(800)700-54-52.