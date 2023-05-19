До конца мая продлятся работы на детской площадке в Финском парке

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Финском парке начали монтировать новую детскую площадку. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На сборку и установку конструкций надо еще дня три. Потом начнут укладывать резиновое покрытие», —объяснил глава города.

По его словам, завершить работы над игровым комплексом должны уже к концу мая. «Учитывая опыт Детского парка, еще раз напоминаю: пользоваться комплексом небезопасно до полного окончания работ!» — акцентировал внимание Борис Елкин.