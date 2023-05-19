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НовостиОбщество19 мая 2023 10:34

До конца мая продлятся работы на детской площадке в Финском парке

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Финском парке начали монтировать новую детскую площадку. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На сборку и установку конструкций надо еще дня три. Потом начнут укладывать резиновое покрытие», —объяснил глава города.

По его словам, завершить работы над игровым комплексом должны уже к концу мая. «Учитывая опыт Детского парка, еще раз напоминаю: пользоваться комплексом небезопасно до полного окончания работ!» — акцентировал внимание Борис Елкин.