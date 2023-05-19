«Вызывали пиковую даму и мазали друг друга пастой»: воспоминаниями о детском лагере поделилась Елена Тимашова

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Начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова рассказала, как проводила время в детских лагерях.

«Я не домашний ребёнок, и с пяти лет каждое лето уезжала в лагерь. Поначалу меня забирал дядя, который работал вожатым в детском тематическом лагере «Космос». А когда повзрослела, ездила уже в пионерлагерь «Спутник» в Елизарово», — вспомнила Елена Тимашова.

Она призналась, что с ребятами часто бегала в ближайший магазинчик за вкусностями. Несмотря на запреты вожатых, дети сбегали через дырку в заборе, после чего их, конечно, ждало наказание. «Но подобные приключения лишь добавляли нам драйва, так что «рецидивы» снова случались», — уточнила Елена Тимашова.

По её словам, одним из самых запоминающихся вещей, были лагерные страшилки! «Лагерь «Спутник» находился рядом с кладбищем, и мы, естественно, рассказывали страшные истории. Если было светло, забирались в шкафы, чтобы казалось пострашнее. То Пиковую даму вызывали, а потом бежали бегом, потому что мальчишки изобразили её максимально реалистично. То пастой друг друга мазали», — в красках рассказала Елена.

Кроме того, она уточнила, что именно в лагере приобрела друзей на всю жизнь. «Не стесняюсь этого сказать, мне 48 лет, и мы до сих пор дружим с девочкой, с которой познакомились в лагере «Костёр», когда нам было по 10 лет», — поделилась Елена.

Она добавила, что её дочери также с удовольствием посещают лагерь. «И мне очень хочется, чтобы эту традицию переняли внуки», — заключила Елена Тимашова.

Как проводили время в детских лагерях псковские випы, узнало Псковское агенство информации.