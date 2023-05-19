В парке Пскова вместо скамеек планируют установить диваны

Фото из группы микрорайон «Родина» в соцсети ВКонтакте

В связи с многократной порчей вандалами скамеек, в парке 300-летия Прокуратуры появятся диваны. Об этом сообщила администрации города Пскова.

Сообщения о плохо закреплённых или выдернутых из земли скамейках в группе появляются давно. Однако, недавно на одной из таких скамеек чуть не опрокинулся пенсионер. О произошедшем рассказала местная жительница, которая стала свидетельницей событий. Она помогла пенсионеру уложить непригодную для сидения скамейку на землю, чтобы избежать дальнейших травм.

В комментариях мнения псковичей по поводу плохо зарепленных скамеек разделились. Кто-то сразу указал на виновных. «Из окна не однократно наблюдала, как мальчики с самокатами сидели и раскачивали скамейку, потом едут на скейт парк», — рассказала Юлия Егоркина.

К обсуждению подключились и другие жители микрорайона, с требованием наказать виноватых по всей строгости. «Считаю, что надо выловить и заставить всё лето скамейки делать и устанавливать и всё это за счёт родителей данных макак! После этого у большей половины желание сломать и разгромить исчезнет напрочь!» — отметила Татьяна Никифорова.

Другая часть псковичей и вовсе стала сетовать на производителя. «Лучше нет старых, добрых советских скамеек. А конструктору данной скамьи - 2. На советских и на спинках сидели и не ломались они, и не падали», — рассказала я комментариях Жанна Иванова.