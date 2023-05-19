Себежский районный суд вынес приговор иностранке за торговлю людьми

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Себежский районный суд вынес приговор по делу гражданки Молдовы, объявленной в международный розыск за торговлю людьми. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступницу ждёт экстрадиция, из-за её злодеяний пострадали 268 человек. По сведениям НЦБ Интерпола при УМВД России по Псковской области, правоохранительные органы Румынии вели поиск гражданки для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.

Из материалов дела следует, что женщина с марта по май 2003 года в целях эксплуатации посредством принудительного труда в нечеловеческих условиях набрала 268 человек. Преступница взыскала с них общую сумму 138 379 долларов США, 9 500 евро и 33 910 000 леев. Из 268 потерпевших 60 были возвращены из аэропорта Сеула, остальные люди были вывезены её дочерью вместе с двумя гражданами Узбекистана. Пострадавших разместили на различных фабриках и в мастерских в Южной Корее, заставляя трудиться между 12:00 и 17:00, не давали пищи, не платили, содержали в нищенских условиях в металлических вагончиках.

15 марта 2006 года суд города Яссы в Румынии приговорил гражданку к десяти годам лишения свободы за торговлю людьми, полицейские получили ордер на исполнение наказания тюремным заключением.

8 мая 2009 года Интерпол объявил женщину в международный розыск. Найти преступницу удалось 2 мая этого года. Её задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области при проведении пограничного контроля на выезде из России через латвийско-российскую границу на пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Женщину задержали с целью дальнейшей выдачи правоохранителям Румынии на основании ордера на арест.