На службу по контракту приглашают жителей Псковской области

.

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района осуществляет набор граждан на военную службу по контракту.

Основные требования: Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

Средний размер денежного довольствия в учебном центре составляет от 30 до 45 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), 195 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта На срок от года и более).

В зоне специальной операции от денежное довольство составляет от 170 до 204 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Собственное жильё за счёт Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, бесплатное обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях.

За справками обращаться по адресу: г. Псков, ул. Первомайская д. 38, кабинет 22, тел. 72-72-65