Фото: Псковская областная федерация бокса

Боксер из Псковской области успешно выступил на первенстве России и заработал место в основном составе сборной России. Об этом сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Пскович Федор Осипов вернулся с бронзой с первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет в весе 86 килограмм. Благодаря попаданию в тройку сильнейших, он вошёл в основной состав сборной России по боксу.

С попаданием в большой спорт Федора Осипова поздравили тренеры, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.