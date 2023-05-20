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НовостиОбщество20 мая 2023 18:20

Пскович Фёдор Осипов вошёл в сборную России по боксу

Источник:kp.ru
Фото: Псковская областная федерация бокса

Фото: Псковская областная федерация бокса

Боксер из Псковской области успешно выступил на первенстве России и заработал место в основном составе сборной России. Об этом сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Пскович Федор Осипов вернулся с бронзой с первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет в весе 86 килограмм. Благодаря попаданию в тройку сильнейших, он вошёл в основной состав сборной России по боксу.

С попаданием в большой спорт Федора Осипова поздравили тренеры, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.