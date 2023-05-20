Правительство Псковской области намерено перестроить работу великолукской администрации

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Многочисленные жалобы от великолучан вынудили Правительство Псковской области перестроить работу администрации Великих Лук. Работу местной администрации перестроят в Великих Луках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении 20 мая.

По словам главы региона более половины жалоб от жителей Псковской области приходятся на Великие Луки. Людей не устраивает состояние дорог, не убранные дворы и улицы, пылевые бури и слабое благоустройство территорий.

Жалобы местных жителей городская администрация отрабатывает неторопливо, от этого поднимается градус напряжённости в городе.

«Я не буду углубляться в детали, но люди на взводе, и сообщения порой приходят очень эмоциональные», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников принял решение выделить Великим Лукам в помощь группу специалистов регионального правительства. Уже в понедельник они на месте будут перестраивать работу местной администрации. Работа будет проводиться на протяжении двух недель.

«Я очень надеюсь, что руководство города примет эту помощь и в кратчайшие сроки сделает все необходимые выводы», – заявил глава региона.

За отсутствие действий администрации Великих Лук будут привлечены к работе надзорные органы и прокуратура.