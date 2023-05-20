Смертельное ДТП произошло в Плюсском районе

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20 мая в Псковской области Плюсском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В деревне Звягино водитель Kia Sportage не справился с управлением. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево.

Погибла пассажирка. Женщина и несовершеннолетний ребенок пострадали, но от госпитализации отказались.

На месте ДТП выезжала следственно-оперативная группа, пожарные подразделения, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.