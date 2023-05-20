До +25 градусов без осадков прогнозируют синоптики 21 мая в Псковской области

Фото: пресс-служба музея-заповедника Изборск

В Псковской области 21 мая ожидается жаркая погода и без осадков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» ообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

По прогнозу, ожидается переменная облачность, ветер северных и северо-восточных направлений умеренный. Будет дуть со скоростью в пределах от 4 до 9 местров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов. Днём ожидается от +20 до +25 градусов. При этом отмечается, что высоким будет и атмосферное давление .