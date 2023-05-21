Грозу прогнозируют синоптики 22 мая в Псковской области

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По прогнозу синоптиков, 22 мая на территории Псковской области могут пройти грозы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью по области пройдет дождь. Днем в большенстве районов сохранятся кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от 4 до 9 градусов тепла. Днём столбики термометра покажут 18-23 выше нуля. Атмосферное давление будет расти.