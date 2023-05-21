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НовостиОбщество21 мая 2023 16:59

В Пскове установят уникальный пешеходный фонтан

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о планах заключить договор на установку в Пскове пешеходного светомузыкального фонтана. Уникальный объект появится в сквере 60-летия Октября (на Четврех углах), сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Делюсь с вами хорошей новостью. Договорился с руководством Сбера о том, что в Пскове скоро появится уникальный светомузыкальный пешеходный фонтан. Он будет построен на территории сквера 60-летия Октября (на Четырёх углах), оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду», — рассказал Михаил Ведерников.

Выбрать дизайн-проект будущего фонтана глава региона предложил псковичам. Лучший из двух предложенных проектов будет определен по количеству лайков.

«Хочу представить вам две концепции, как будет выглядеть новый фонтан. Предлагаю проголосовать за один из понравившихся вариантов лайком в следующих двух постах. В дальнейшем будем выстраивать работу с подрядчиками с учётом победившей концепции. Ловите — и жду ваших голосов до конца завтрашнего дня», — заключил губернатор.