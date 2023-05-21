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НовостиГубернаторский дневник21 мая 2023 17:26

У школьников Псковской области остались сутки на подачу заявки для участия в акции «Губернаторский дневник»

Источник:kp.ru
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В Псковской области подходит к финалу акция «Губернаторский дневник». Прием бланков юбилейного сезона оканчивается в понедельник, 22 мая, в 23:59.

Победителей по количеству заработанных пятёрок будут оценивать согласно возрастной категории, а также отдельно в каждом учебном сезоне: осень, зима и весна.

Счастливчиков осени мы назовем уже 24 мая, зимние победители будут оглашены 25 мая, а весенние – 26 мая. (Напоминаем, что в конкурсном зачёте за весну не участвуют оценки, заработанные в мае).

Испытайте удачу и получите шанс побывать на самом значимом мероприятии года для школьников – чаепитии отличников с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.