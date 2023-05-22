Храмы Пскова из списка наследия ЮНЕСКО сфотографировали из космоса

Фото из Telegram-канала «Роскосмос»

Псковские храмы, включённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, запечатлели из космоса. Фотография появилась в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«На снимке космического аппарата "Ресурс-П" храмы псковской архитектурной школы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий в себя 10 памятников церковной архитектуры XII — начала XVII века», — отметили специалисты в посте.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что Псков является одним из древнейших городов России, «здесь сложился особый тип православного храма: одноглавый, кубической формы с пониженными угловыми частями и многоскатными кровлями, а вместо отдельно стоящей башни-колокольни — стена с проёмами "под колокола"».

Специалисты отмечают, что в храмах нет богатства внешней отделки, в частности, камень при кладке стен даже гладко не обтесывался.

«Сдержанный декор в виде поясков бегунца и поребрика лишь подчёркивает северную строгость. Но внешний аскетизм скрывает особый внутренний голос храмов псковской архитектурной школы. При строительстве церковных стен в них закладывали голосники — глиняные сосуды, обращённые горловиной внутрь храма. Это даёт уникальную и удивительную акустику, когда каждое слово, прочитанное или спетое, везде слышно ясно и отчётливо», — поделились в сообществе.