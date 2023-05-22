В Псковском районе обнаружили брошенных в пакете щенков

Фото от Анастасии Ромашевой

Десять щенков обнаружила псковичка на остановке садоводческого некоммерческого товарищества «Пристань-1» в Псковском районе. Об этом сообщает ПАИ.

«Щенков нашла моя знакомая, она шла с дачи на остановку. Но ранее мужчина, работающий в магазине, развязал их, так как к нему подошёл другой местный житель и сказал, что там щенята. Мне позвонили и обратились за помощью, так как я занималась передержкой и помогала приютам. Летом решила отдохнуть, но вот не получилось», — уточнила Анастасия Ромашова. По её словам, детёныши находились в мешках из-под сахара.

«Сначала я разместила пост в надежде, что их разберут, так как могу их держать только до 10 июля. <…> Но никто не забирал, хотела самую маленькую хотя бы забрать, но не смогли выбрать, кого именно, поэтому семьёй приняли решение, что забираем всех. Сейчас им надо поставить вакцину, "глистогонку" уже дали. Ищу дом или передержку. Двух уже взяли: одну — на передержку, другую — насовсем. Самая маленькая размером как котёночек», — подытожила Анастасия.

По словам неравнодушной псковички, среди малышей оказалось семь девочек и три мальчика.