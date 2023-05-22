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НовостиОбщество22 мая 2023 6:00

Движение на участке улицы Кузнецкой в Пскове остановят до 10 июня

Источник:kp.ru
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Движение транспорта по правой полосе улицы Кузнецкой, в районе кинотеатра «Победа», и по правой полосе Октябрьского проспекта, на перекрестке с улицей Кузнецкой, ограничат в Пскове сегодня, 22 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение на участках будет приостановлено до 10 июня. Ограничения будут связаны с проведением работ по замене теплотрассы. Помимо этого, будет остановлено движение транспорта по улице Кузнецкой, от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого, в направлении улицы Индустриальной.

Для объезда псковичам предлагают использовать улицы Гражданскую и Льва Толстого.