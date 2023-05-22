Псковская область попадёт в зону ливней на ближайшей неделе

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Территорию Северо-Запада России, включая Псковскую область, накроют ливни. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вначале они [массивы. — Прим. ред.] спровоцируют небольшие дожди на юго-западе, а затем в зоне ливней окажется почти вся территория региона», — пояснили метеорологи.

Дневная температура на юге Северо-Запада будет колебаться от +18 до +23 градусов, в северных районах ожидается чуть прохладнее, от +15 до +20.

Напомним, 22 мая в Псковской области синоптики прогнозируют грозу прогнозируют грозу.