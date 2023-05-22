Великолучанин лишился автомобиля из-за нетрезвого вождения

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У жителя Великих Лук конфисковали личный автомобиль за нетрезвое вождение. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре города.

Вечером 19 февраля текущего года мужчину, управляющего транспортным средством, остановили сотрудники полиции. На предложение полицейских пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель ответил отказом.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Великих Лук, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным. В качестве наказания великолучанин получит 1 год и 1 месяц лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. При этом автомобиль подсудимого был конфискована в доход государства. Приговор пока в законную силу не вступил.